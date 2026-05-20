6月17日に発売される中山美穂さんのコンサート映像、オリジナルムービー、ミュージックビデオを収録した5枚組Blu-ray『Miho Nakayama Complete Blu-ray BOX〜Forever』のトレーラー映像が公開された。【動画】魅力がすごい…！中山美穂さん、1980〜90年代ライブ映像ダイジェスト『Miho Nakayama Complete Blu-ray BOX〜Forever』は、1986年の1stコンサート『VIRGIN FLIGHT '86 MIHO NAKAYAMA FIRST CONCERT』から、1998年の『M