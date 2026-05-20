Mrs. GREEN APPLEの藤澤涼架が、5月19日に33歳の誕生日を迎えた。藤澤が自身のInstagramにて誕生日を報告している。 （関連：【画像】ミセス 藤澤涼架、バースデー仕様の特別グッズを着こなす姿に「似合いすぎて滅！」） 藤澤は「33ｻｲなりましたよーーーう」「これからもよろしくお願いします」「（着ているのはバースデーグッズ特別仕様です...）」と綴りセルフィーを投稿