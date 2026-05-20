三重県津市美杉町で、きのうから消火活動が続いている山林火災ですが、きょう午後6時12分に鎮圧しました。一方で、鎮火のめどはまだ立っていません。 【写真を見る】【速報】三重･津市の山林火災は午後6時過ぎに“鎮圧” 消火活動が必要なくなる“鎮火”はめど立たず 火や煙がないか24時間現場で確認 火事が起きたのは津市美杉町。町のほとんどが森林で、古くから林業が盛んな場所です。19日午後3時20分ごろ、山から煙が見えるな