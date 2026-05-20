リヤド・エアは、リヤド〜ロンドン/ヒースロー線の一般販売を開始した。7月1日から新造機のボーイング787-9型機で1日1往復を運航する。機材はビジネスエリート、ビジネスクラス、プレミアムエコノミークラス、エコノミークラスの4クラス構成。ビジネスエリートとビジネスは「1-2-1」配列のフルフラットベッド、プレミアムエコノミークラスは「2-3-2」配列、エコノミークラスは「3-3-3」配列。機内エンターテインメントシステムには