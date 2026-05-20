大和証券グループ本社は、Airborne Capital（エアボーン・キャピタル）へ資本参画し、航空機リース分野で提携を拡大する。大和証券グループ本社は、エアボーン・キャピタルの既存株主から普通株式を取得するとともに、エアボーン・キャピタルが発行する劣後債を取得する。議決権比率は10％であるものの、大和証券グループ本社の裁量により、20％に引き上げることができる新株予約権もあわせて取得する。取締役も派遣する。航空機リ