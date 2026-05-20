林野火災の対応に関する話題です。 【写真を見る】重要なのは地上部隊と空中部隊の連携！ 消防と県の消防防災航空隊による合同訓練引き続き林野火災への警戒を（山形） 山形県天童市できょう、消防と県の消防防災航空隊による合同訓練が行われました。迅速な消火活動に向けては地上と空中の隊員の連携が重要です。 きょう、天童市の留山川ダムで行われたのは林野火災が発生した際の迅速な消火活動に向けた地上と空中の隊員に