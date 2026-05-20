特殊詐欺被害の拡大を未然に防いだとして、山形市の家電量販店の店員に感謝状が贈られました。日々の観察と気づきの共有が被害の拡大防止につながりました。 【写真を見る】不審に思ったきっかけとは？ 来店する度に増え続ける購入金額...特殊詐欺被害の拡大を防いだ店員に感謝状店で取り組む「日々の気配りと情報共有」（山形） きょう山形警察署から感謝状が贈られたのは、ケーズデンキ山形北本店に勤める加藤道子さん