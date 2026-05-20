山形県河北町で、きょう地元の児童がいちご狩りを体験しました。こどもたちが笑顔の一方で、生産者には悩みもあるようです。 【写真を見る】「世界一ここのいちごがうまい」児童たちが大喜びのいちご狩り一方、生産者には悩みが…異常な暑さの影響はここにも（山形・河北町） 児童「まるちゃん。うまい」 河北町立溝延小学校では地域の食について学んでもらおうと、毎年、１・２年生を対象にいちご狩りを実施しています。