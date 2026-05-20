グーグルのAndroidスマートフォン「Google Pixel 10a」で、日本限定モデル「Isai Blue」が本日20日発売された。本体カラーだけでなく、専用バンパーケースやオリジナルテーマ、限定ステッカーを同梱したモデルになる。 同社ECサイト「Googleストア」の価格は9万4900円。NTTドコモやKDDI、ソフトバンク、楽天モバイルからも発売される。 「Isai Blue」は、日本市場限定で