「阪神−中日」（２０日、甲子園球場）阪神のドラフト１位・立石正広内野手（創価大）が甲子園での初打席を迎えたが、遊ゴロに倒れた。二回２死。名前がコールされると虎党からの拍手と歓声を浴びた。２ボールからマラーの直球にスイングし、強い打球ではあったが遊撃の正面へのゴロ。聖地での初安打は２打席目以降にお預けとなった。立石は１９日の中日戦（倉敷）でデビュー。初打席の初球に金丸からプロ初安打を放った。