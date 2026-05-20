フジテレビと親会社のフジ・メディア・ホールディングスが２０日、企業サイトを更新し、新役員の陣容が内定したことを発表した。６月２５日開催の株主総会および取締役会で正式決定される。フジ・メディア・ホールディングスは、清水賢治氏が代表取締役社長を続投。ニッポン放送代表取締役社長・檜原麻希氏らが新任として取締役に加わる。フジテレビは、清水賢治氏が代表取締役社長を続投。共同テレビジョン代表取締役社長・石