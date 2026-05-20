元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一が２０日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。過去のバラエティー番組出演時に共演した女性タレントへの“暴言”を明かす一幕があった。この日の視聴者生投票のテーマ「女性から『アウト！』と言われたことがありますか？」について聞かれると「２０年くらい前の話なんですけど、トーク番組で女性のゲストの方がいらっしゃったんですよ