Ｊ１横浜ＦＭは、２５年７月５日に行われたＪ１リーグ戦のアウェー・横浜ＦＣ戦（ニッパツ）で発生した一部サポーターによる違反行為に関し、損害賠償金全額の支払いを含む示談が成立したことを公表した。これにより、すべての対応が完了したという。示談成立までの経緯として、Ｊリーグ、横浜ＦＣと密に連携をし、調査を行った。クラブにおいて多数の違反行為者らとの面談を実施し、事態の精査、多くの関係各所との調整等を実