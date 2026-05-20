関西で活躍するフリーアナウンサーの梅山茜が、20日放送のMBSラジオ『ヤマヒロのぴかッとモーニング』（月〜金前8：00）に出演し、春の叙勲で父が「瑞宝双光章」を受章し、皇居で天皇陛下に拝謁したことを明かした。【写真】関西で人気の梅山茜、父が叙勲受章両親との3ショット梅山アナは自身のXで19日に「父の叙勲受章で家族で東京に両親は皇居で天皇陛下に拝謁し感動していましたおめでとうでした」と伝え、両親との