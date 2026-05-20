若隆景（手前）を攻める霧島。寄り切りで下す＝両国国技館大相撲夏場所11日目（20日・両国国技館）大関霧島が2敗同士の首位対決で小結若隆景を寄り切った。大関琴桜は正代に送り出されて負け越しが決まった。来場所は昨年春場所以来2度目のかど番。新関脇2人は琴勝峰が藤青雲を押し倒して7勝目を挙げ、熱海富士は美ノ海に寄り切られて5勝6敗となった。2敗でトップは霧島と平幕の琴栄峰、翔猿の3人。1差で若隆景や平幕義ノ富