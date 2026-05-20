大阪府議会で議長に選出された大阪維新の会の西野弘一氏（手前）＝20日午後大阪府議会は20日の本会議で、正副議長にそれぞれ政治団体・大阪維新の会の所属議員を選出した。副議長は慣例的に第1会派以外から選出されてきたが、定数の3分の2を握る維新が昨年に続き独占した。看板政策「大阪都構想」の住民投票実施には府市両議会の議決が必要で、議論を円滑に進める狙いだ。議長には西野弘一氏、副議長には中野稔子氏が無投票で