四国電力は20日、同社が関係する民事訴訟の一部で、約10年前から法務部門の複数の社員が、法廷でのやりとりを裁判所の許可を得ずに録音していたと明らかにした。社内向け報告書を作成するためだったという。JR東日本であった同様の事案を受け、内部調査して発覚した。既に社内処分を実施したという。民事訴訟規則は、裁判官の許可なしに録音することを禁じている。8日以降、中部電力や関西電力なども、相次いで無断録音を公表