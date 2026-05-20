ボートレース芦屋のG1「全日本王座決定戦開設74周年記念」（優勝賞金1200万円）は20日、12Rで優勝戦が行われた。1号艇の中島孝平（46＝福井）が逃げ切り、2023年3月30日の三国69周年記念以来となる9度目のG1優勝を飾った。2着は石野貴之、3着は稲田浩二が入った。また、6日間の総売り上げは79億4858万6900円で、目標の75億円を突破して盛況のまま幕を閉じた。中島が久しぶりのG1タイトルに笑顔を咲かせた。最終日は朝から強