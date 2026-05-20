◆パ・リーグ西武―ロッテ（２０日・県営大宮）西武の菅井信也投手がロッテ・山口航輝に被弾し、先制点を奪われた。０―０の２回先頭。７球目の変化球を左翼席に運ばれ、ガックリと膝に手をついてマウンドでぼう然とした。県営大宮での本塁打は１９年８月８日の西武―楽天戦で記録された楽天・浅村、西武・森、木村（２本）が最後で、７年ぶりとなった。首位を走る西武は１９日の同カードで西川、長谷川の一発攻勢で勝利