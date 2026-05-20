兵庫・たつの市の住宅で親子2人の遺体が見つかった事件。発見から1日がたった20日、現場の周りには規制線が張られ、捜査員らが住宅に出入りする様子が見られました。この住宅では19日、住人の田中澄惠さん（74）と次女の千尋さん（52）の2人が死亡した状態で発見されました。住宅は一軒家で、たつの市内の閑静な住宅街にあります。遺体発見のきっかけとなったのは、田中さんの知人からの一報でした。19日、田中さんの知人が交番を