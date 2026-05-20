カンボジアを拠点とした特殊詐欺事件で、男性を国外に送り込もうと空港まで連れ去ったとして、リクルーターの男が逮捕されました。 【写真を見る】｢金借りとるやつが逃げるのか｣ 35歳男性を車に連れ込み…脅迫 カンボジアで“かけ子”させようと空港まで連れ去った疑い 34歳男を逮捕 逮捕されたのは、長崎県佐世保市の店員･鈴木恒輔容疑者（34）です。 警察によりますと、鈴木容疑者は去年2月、愛知県安城市内の路