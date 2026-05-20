「オリックス−ソフトバンク」（２０日、京セラドーム大阪）ミラノ五輪スノーボート男子スロープスタイル銀メダリストの長谷川帝勝選手（２０）がソフトバンク戦前の始球式に登板。「慢心せずにゼロから」という理由から「００」のユニホーム姿で見事なノーバウンド投球を披露した。「大勢の方の前で投げさせてもらって本当に感謝しています」。野球経験については「全くないんですけど、よく漫画は見てます」とのこと。始球