大相撲夏場所１１日目（２０日、東京・両国国技館）、幕内翔猿（３４＝追手風）が元大関の幕内朝乃山（高砂）を引き落として、９勝目（２敗）を挙げた。取組後の支度部屋では「好調の要因？体がすごい動いているので。集中できている」と納得の表情を浮かべた。この日の結果により、２敗で首位は翔猿、大関霧島（音羽山）、幕内琴栄峰（佐渡ヶ嶽）の３人となった。初優勝を目指す翔猿は「まだまだこれから。一日一番、集中し