髙槌 七海 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：お願いします。天気のポイントです。 小野：あす21日は、雷を伴って所により1時間に30ミリの激しい雨が降るでしょう。雨が強まる時間帯は明け方から昼過ぎと長めです。降り方に注意してください。21日朝9時の予想天気図です。 小野：低気圧と前線が近づいて来ます。それらに向かって今回は、梅雨の時期に入るような、暖か