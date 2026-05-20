ヤンキースの遊撃問題が、再びブロンクスの不安材料として浮上している。１９日（日本時間２０日）のブルージェイズ戦は５―４で逃げ切り、３０勝１９敗。ア・リーグ東地区では首位レイズに３ゲーム差の２位につける。ただ名門の視線は勝敗だけでなく、レジェンドＯＢの「プリンス」ことデレク・ジーター氏（５１）の後継者と期待されてきたアンソニー・ボルピ内野手（２５）の現在地にも向けられている。米メディア「ヤードバ