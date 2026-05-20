元宝塚歌劇団トップスターで女優の紫吹淳が２０日、大阪・仏発家具ブランド「リーン・ロゼ」西日本旗艦店で行われたプレオープンイベントに出席した。同店は、２２日にヒルトンプラザイーストの地下１階にオープンするフランスのインテリアブランド「ＬｉｇｎｅＲｏｓｅｔ」の国内７店舗目となる直営店。この日は、フランスのロゼ社と日本国内での販売・ライセンス製造を手がけるドリームベッド社の提携４５周年を記念したソ