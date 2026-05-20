【漫画】本編を読む『天国での暮らしはどうですか』（中山有香里/KADOKAWA）は、「あの子は今どうしているのだろうか」という問いに、やさしい答えを差し出してくれる一冊だ。第2巻『天国での暮らしはどうですか2』も前作に続き、亡くなったペットや飼い主たちの「その後」をオムニバス形式で描く。天国での暮らしと、残された側の時間が静かにつながっていく様子が印象的だ。物語の舞台となる天国には「下界池」という場所があ