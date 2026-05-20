A.ランゲ&ゾーネは、ブランドを象徴するレクタンギュラーウォッチ「カバレット」の新作として、「カバレット・トゥールビヨン ハニーゴールド」を世界限定50本で発表した。カバレット・トゥールビヨン ハニーゴールド新作では、A.ランゲ&ゾーネ独自素材の「ハニーゴールド750」をケースとダイヤルの両方に採用。ブラックロディウム仕上げの文字板に、レリーフエングレービングによる立体的な装飾を施した。ダイヤルはメイ