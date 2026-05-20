「運動しているのに疲れが抜けない」「朝から体が重い」――そんな状態になっていないでしょうか。『なぜかいつも上手くいく人の休みの使い方』(新井直之／あさ出版)では、世界の超富裕層に仕えてきた執事の視点から、“成果を出す人”ほど「汗のかき方」を意識していると語られています。今回は、「悪い疲れ」を「心地よい疲れ」に変える、“一日の終わり方”について紹介します。○疲れがとれる「汗」のかき方一日の疲れを「心地