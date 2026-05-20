【モデルプレス＝2026/05/20】タレントの神田うのが5月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。SNSで流行っているという“レンチンおやつ”を公開した。【写真】51歳美人タレント「ふわっと感がたまらない」“レンチン3分”バナナときな粉のおやつ◆神田うの、流行りの“レンチンおやつ”公開神田は「インスタで流行っているバナナときな粉のレンチンおやつ作ってみたよー」とコメントし、カットしたバナナが入った手作りの蒸し