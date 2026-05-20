【モデルプレス＝2026/05/20】女優の木村文乃が5月19日、自身のInstagramを更新。子どもの食事を公開した。【写真】38歳ママ女優「レパートリーすごい」筍使用の手料理披露◆木村文乃、今年最後の食材使った子どもの食事公開木村は「チビうさごはん シラスごはん とりと筍の出汁炒め ブロッコリートマト たまごの白身 わかめのおみそ汁 りんご ブルーベリー」と献立を記し、木製のクマの形の器に盛り付けられた子どもの食事を紹介