今日のデートのお相手は？今回一緒に下北沢デートをしてくれるのは、窪田宗一郎さん（以下、宗一郎さん）。ダンスやアクロバットなど、クールなパフォーマンスがSNSで大バズりし、人気急上昇中の彼と、下北沢デートにでかけちゃいましょう。ファッションにレコード、オムライスなど、宗一郎さんの“好き”を詰め込み、普段はなかなか見られないレアなカットが盛りだくさん。最後には宗一郎さんからプレゼントも…⁈ドキドキ&#