【モデルプレス＝2026/05/20】韓国発のグローバルボーイズグループ・NCT 127（エヌシーティーイチニナナ）の中本悠太（YUTA）が19日放送のテレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」（毎週火曜26：36〜）に出演。過去に出会った衝撃ファンを赤裸々に明かした。【写真】ライブで飛んできた「パンツを被ったりする」と暴露された有名アーティスト◆NCTユウタ、緑の全身タイツに電飾を巻き付けたファンに「めっちゃ可愛い」この日