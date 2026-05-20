【モデルプレス＝2026/05/20】5人組ダンスボーカルグループ・M!LK（ミルク）のデジタルシングル「アイドルパワー」が4月27日より配信中。芸能界でもダンスをカバーする人が続出している。【写真】“顔面重要文化財”AKB48センターら、M!LK新曲カバー◆M!LKデジタルシングル「アイドルパワー」これまでに「イイじゃん」「好きすぎて滅！」「爆裂愛してる」で各種音楽チャートを席巻し、今最も勢いに乗るグループとして注目を集めて