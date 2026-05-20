【モデルプレス＝2026/05/20】アーティストの加藤ミリヤが、2026年5月19日放送のテレビ朝日系育児家事特化バラエティー「夫が寝たあとに」（毎週火曜深夜0：15〜※一部地域を除く）に出演。出産時のエピソードを明かした。【写真】加藤ミリヤ、産まれたばかりの子どもの小さい手◆3兄弟の母加藤ミリヤ、三者三様の出産方法を語る現在、3児の母である加藤。1回目の出産は「どれだけ痛いか知りたい」「（自然分娩で自分を生んだ）母