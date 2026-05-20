【モデルプレス＝2026/05/20】タレントの優木まおみが5月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。2人分の手作り弁当を公開した。【写真】マレーシア移住の46歳美女タレント「健康的なラインナップ」チキン・ゆで卵など夏休み前の弁当◆優木まおみ、2人分の弁当公開優木は「夏休みまでもう少し！」「お弁当作りあと4回！」と力強い腕の絵文字を添えて、弁当作りの様子を投稿。たっぷりの白米を詰め、別の容器には半分にカットさ