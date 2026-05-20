ALPHA DRIVE ONEのみなさんが2496号のananの表紙に登場！ 今回、日本の雑誌で初撮り下ろし＆初表紙となります。デビュー数か月のフレッシュさがありながらも、強い存在感を感じさせる彼らの撮影風景を少しだけお届け。デビューミニアルバム『EUPHORIA』の「FREAK ALARM」「FORMULA」などの楽曲で、力強く、クールな雰囲気を纏っていたALPHA DRIVE ONE。そんな彼らの既に持っている魅力、そして新たな魅力をananで引き出すべく、今