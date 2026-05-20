福岡県久留米市の山林で19日に起きた火災は、出火からおよそ30時間たちましたが、鎮圧には至っていません。消火にこれほど時間がかかるのは一体なぜなのでしょうか。※その後、午後5時50分に鎮圧状態となったと発表されました。延焼の恐れはなくなりました。 ■安部光慶カメラマン「出火から24時間たちましたが、現在も山からは煙が上っているのが確認できます。」火災が発生したのは福岡県久留米市山本町耳納の山林です。久