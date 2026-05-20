三宅優さん制作「ヴィーナスの誕生」を表現 岡山市北区建部地区の旭川河川敷に出現しました。石を散りばめて描いたアートがすごい、と話題になっています。 河川敷に並ぶのは、ルネッサンス期の巨匠サンドロ・ボッティチェリの絵画「ヴィーナスの誕生」、革新的な表現を模索したウィーンの画家グスタフ・クリムトの「接吻」、映画「お熱いのがお好き」などに出演し愛らしい魅力を振りま