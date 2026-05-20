日本茶・抹茶をテーマにした人気カフェ「nana’s green tea」から、夏限定メニュー「天然もち鮪のユッケどんぶり ～生姜だれ添え～」が2026年5月27日（水）より登場します♡老舗まぐろ問屋「ヤマサ脇口水産」が厳選した“天然もち鮪”を使用し、夏野菜や特製生姜だれを合わせた、これからの季節にぴったりの爽やかな一杯。素材へのこだわりが詰まった新作どんぶりを詳しくご紹介します。 天然もち