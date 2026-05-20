阪神の大竹耕太郎投手（30）が21日の中日戦（甲子園）で先発する。今季3勝目をかけたマウンドに臨む。この日は、キャッチボールやショートダッシュなどで最終調整。左腕は「自分のピッチングをやるしかないと思っています」と言葉に力を込めた。前回15日の広島戦では6回5安打2失点と粘投するも、打線の援護なく今季2敗目。3週連続で中5日での登板となるが「こうやって1週間で投げられてるのがなによりやりがいを感じられてる