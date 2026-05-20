俳優の土屋太鳳が18日、自身のブログを更新。17日に京都・嵐山の大堰川で営まれた車折神社の神事「三船祭」に、同神社芸能文化振興会の大使としてご奉仕したことを報告し、着物姿を披露した。【映像】土屋太鳳、伝統ある『三船祭』に参加土屋は、「昨日は、まるで違う次元にいるようなとんでもなく素晴らしい時間に出会うことが出来ました」と切り出し、充実感を漂わせた。大使に就任したことについて土屋は、ちょうど10年前