使われないまま、維持費だけがかさむマンションの空き駐車場問題。“負の遺産”となりつつあるスペースの再生に、新たな活用策が広がっている。空き区画を外部に貸し出して安定収入を得る「サブリース」など、住民の合意や安全性を巡る課題と向き合いながら、解決への模索が続く実態を取材した。マンション駐車場サブリースで収益化「3、4階部分は稼働していないので撤去した」都市部を中心に深刻化するマンションの空き駐車場問