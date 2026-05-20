勃起不全（ED）の治療薬「シアリス」について、きょう、製薬会社の「エスエス製薬」は、市販薬としての製造・販売が国から承認されたと発表しました。ED治療薬としては国内初の市販薬となります。EDは、不妊や家族関係の悪化の要因になっていますが、「恥ずかしい」などの理由で受診を控える人が多くなっています。ED治療薬「シアリス」は、医師の処方箋が必要でしたが、きょう、製薬会社の「エスエス製薬」は、市販薬としての製造