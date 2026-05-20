神奈川県平塚市でタクシー運転手の男性が殺害され売上金が奪われた事件から、20日で16年です。警察がJR平塚駅前で新たな情報の提供を呼びかけました。【映像】死亡した運転手が見つかったタクシー（当時の様子）2010年5月20日、平塚市の新幹線の高架下にとまっていたタクシーのトランクから運転手の荒井庄次郎さん（当時62）が首を切られて死亡しているのが見つかりました。車内からは売上金数万円がなくなっていて、警察は