にしたんクリニックなどの運営を支援するエクスコムグローバルが20日、大相撲夏場所11日目の幕内全取組（19番）に懸賞を掲出した。同社の西村誠司社長（56）が20日、東京・両国国技館で観戦し「2横綱が不在ですが、力士はみんな頑張っています。弊社の試みを知って他の企業さんも続いていただければ」と感想を述べた。この日誕生日を迎えた西村社長は以前から大相撲を応援したという思いがあり、2025年名古屋場所で初めて懸賞