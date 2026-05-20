20日午前、長野・千曲市の河川敷に突如現れ駆除された1頭のクマ。さらに、東京や岩手ではクマに襲われた可能性がある遺体が見つかり、連日各地で相次ぐクマの出没に戦々恐々の状況となっています。19日、長野・千曲市の市街地にクマが出没した時の映像で、走行する車の陰から突如、姿を現したクマ。住宅街の脇道でしょうか、小走りで去っていきました。その後、クマは突然道路に現れ、猛ダッシュで住宅の敷地へ侵入。しばらくして