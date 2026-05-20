物価高が続く日本ですが、お隣・韓国ではある「節約術」で乗り切っています。そのキーワードは「知らない人とモノを買う」です。韓国・ソウル。若者に人気のトッポギ店の前でメニューを選ぶ女性たち。そこに…「私はロゼトッポギが好きなので、よろしければロゼはいかがですか？」「いいですね」彼女たちはきょうが初対面。スマホのアプリで募集された共同で購入する仲間です。注文したのは、大皿のトッポギにサイドメニュー。支払