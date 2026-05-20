言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、個人の内面に宿る知識、肌をなでる爽やかな空気の描写、そして日本の伝統的な衣服に隠された工夫という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□う□□かぜす□□けヒント：身につけている知識。春などに吹く心地