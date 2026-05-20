15日午前10時ごろ、柏崎市で軽乗用車が橋の欄干に衝突し、運転していた男性が死亡する事故がありました。その後の警察の捜査で男性の死因は心嚢血腫（しんのうけっしゅ）と判明しました。警察によりますと、柏崎市に住む会社員の男性（63）が運転する軽乗用車が県道11号を走行中、柏崎市藤井にある天保橋の欄干に衝突しました。運転していた男性は意識不明の状態で病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。近くで作